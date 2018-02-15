حرمان مواطن من الدفعة الثالثة لحساب المواطن رغم شموله في الدفعات السابقة

نايف السالم(صدى):

رغم حصوله على دعم الدفعة الأولى والثانية، فوجئ مواطن بعد شموله في الدفعة الثالثة لحساب المواطن، التي تم إيداعها في 11 فبراير الجاري، رغم أنه لم يغير أي شئ في بياناته.

وأوضح المواطن في تفاصيل شكواه التي وجهها عبر حساب خدمة العملاء للبرنامج: إنه حصل على الدعم في الدفعة الأولى والثانية “ أعطني المشكلة عالجها لي! ”.

ليأتي رد حساب المواطن عبر خدمة العملاء على “ تويتر ” بقوله: “نعتذر منك أخي الكريم بإمكانك تقديم شكوى بعد 5 أيام من تاريخ الاستحقاق ” ، مرفقاً كما مقطع فيديو يعيد التذكير بآلية تقديم شكوى على قيمة الاستحقاق.

وكان حساب المواطن أكد في وقت سابق أن عدم نزول الدفعة الثالثة من الدعم لبعض المستفيدين يعود إلى تغيير في البيانات أدى إلى عدم استحقاق الدعم.