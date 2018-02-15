مستخدمو أيفون يعبرون عن سعادتهم لعودة الهواتف القديمة لسرعتها الأصلية

واشنطن(صدى):

أكد بعض مستخدمي أبل الذين حملوا النسخة التجريبية من ” آي أو إس 11.3 ” على هواتفهم من أيفون القديمة، أن أدائها عاد مثل قبل واستعادت الهواتف سرعتها الأصلية.

وأجريت اختبارات أداء على ” أيفون 6 بلس ” أحد أكثر الهواتف تأثراً ببطء البطارية، وحقق الهاتف نحو 1306 نقطة في اختبار النواة الواحد ونحو 2247 نقطة في اختبار النوايا المتعددة، ولكن بعد تعطيل خيار خنق سرعة المعالج، تحسنت النتائج لتبلغ 1510 نقطة في اختبار النواة الواحدة، ونحو 2621 نقطة في اختبار النوايا المتعددة.

وطرحت أبل منذ أيام قليلة ميزة التحقق من حالة البطارية، بالذهاب إلى ” إعدادات ” ثم بطارية ثم صحة البطارية ثم الأداء العالي للهاتف، فإذا كانت صحة البطارية أقل من 80% فإن ذلك يعني أنها تتعرض للإبطاء، وفي هذه الحالة بإمكان المستخدمين تعطيل الميزة، وبتعطيلها يستعيد الهاتف أداءه الطبيعي.