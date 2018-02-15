مقتل رئيس أركان بالنظام السوري في ظروف غامضة

دمشق(صدى):

كشف أنصار النظام السوري، عن مقتل أحمد محمد حسينو، نائب مدير إدارة كلية الحرب الكيمياوية التابعة لجيش النظام، أمس الأربعاء.

ونشرت صفحات تابعة لنظام الأسد، صوراً من تشييع جنازة اللواء، في مسقط رأسه بالزقزقانية في إدلب، دون ذكر أي تفاصيل عن مكان قتله أو الطريقة التي قتل بها.

وبيَّنت هذه الصفحات، أن اللواء حسينو يتم تعريفه بنبأ مصرعه، بأنه ” رئيس أركان ” أيضاً، دون ذكر ما إذا كان رئيس أركان كلية الحرب الكيميائية، أم منصب آخر، كما أنه كان قد شغل منصب رئيس فرع الكيمياء في الفرقة الرابعة التابعة لحرس النظام الجمهوري ويرأسها شقيق رئيس النظام.

من جانبهم، أشار بعضا لنشطاء في تعليقاتهم على الخبر، إلى أنه قتل في ريف دمشق، أو في عملية عسكرية أو قصف دون التأكد من المصدر.