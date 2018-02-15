المهنة المناسبة لك بحسب تاريخ ميلادك
من الخطأ اختيار المهنة بشكل عشوائي، فمن الضروري أن تناسب القدرات الشخصية والطاقات والمواهب ومجالات الاهتمام، لذا للتخفيف من صعوبة الاختيار، يمكنكِ الاعتماد على تاريخ ميلادك.
1-ولادتك في اليوم الأول من الشهر تعني أنّك تحبين أن تكوني محط اهتمام الجميع وأن تتولي مهمات قيادية تمكنك من الإبداع والابتكار وأخذ القرارات.
المهن المناسبة: الطب البيطري، الشأن العام، العلاج النفسي، الفن، طب الأسنان، الإدارة، تصميم الأزياء والتدريس.
2- إذا ولدت في اليوم الثاني من الشهر فأنت تتمتعين بقدرة كبيرة على التواصل مع الآخرين وتقبل وجهات نظرهم ومحاورتهم.
المهن المناسبة: المناصب الدبلوماسية، المحاسبة والعمل المصرفي والإذاعي.
3-اذا كان تاريخ ميلادك هو اليوم الثالث من أحد أشهر السنة، فهذا يشير إلى أنّك تمتلكين قدرات إبداعية ومواهب غير شائعة.
المهن المناسبة: الكتابة، الموسيقى، الإخراج، التمثيل، الهندسة المعمارية، التدريب الرياضي.
4-إذا ولدت في اليوم الرابع، فهذا يشير إلى أنّك تتمتعين بطاقة كبيرة وأنه يمكنك العمل وتحمل الضغوط.
المهن المناسبة: البناء، تصميم الأزياء، التطوير، القانون، الكومبيوتر، البحث العلمي.
5- في حال صادف يوم ميلادك الخامس من أي شهر، فأنت محاورة جيدة وبارعة في حل المشكلات.
المهن المناسبة: الإعلانات، التسويق، التدريب الاجتماعي، الوساطات، إدارة أعمال المشاهير.
6- هل تحتفلين بعيد ميلادك في السادس من الشهر، إذاً أنت تتمتعين بالقدرة على تفهم مشاعر الآخرين والتعاطف معهم.
المهن المناسبة: الشأن الاجتماعي، الفنون، التزيين والمكياج، التربية، الصحة، الطهو، الخدمات الاستشارية، التمريض.
7- إذا كنت من مواليد اليوم السابع فأنت دقيقة جداً في خياراتك وتحبين التخطيط لكل ما تقومين به.
المهن المناسبة: طب العيون، المختبر، الشرطة، الآثار، البحث العلمي…
8- في حال ولدت في اليوم الثامن من أحد أشهر السنة، فهذا يعني أن للقيمة المادية للأشياء أهمية كبيرة بالنسبة إليك.
المهن المناسبة: إدارة الأعمال، التدقيق المالي، الهندسة، القضاء، المقاولات.
9- إذا كان هذا اليوم يصادف تاريخ ولادتك فهو يدل على أنّك تتمتعين بشخصية مستقلة.
المهن المناسبة: التدريب الرياضي، التغذية، الطب.
10- تتمتعين بشخصية قيادية وبالقدرة على إدارة المشاريع والأشخاص.
المهن المناسبة: المراقبة، الاستشارة، الجراحة، الطب.
11- تسعين دائماً إلى تلبية حاجات الآخرين وتفهم مشاعرهم وحاجاتهم.
المهن المناسبة: العلاج النفسي، تصميم الأزياء، التجارة، العمل الإعلامي، التدريس.
12- تعني ولادتك في هذا التاريخ أنّك تجيدين القيام بدور الوسيط بين الناس.
المهن المناسبة: التسويق، الدبلوماسية، الاستشارة.
13- إذا كان هذا الرقم يدل على تاريخ ميلادك فأنت تميلين إلى المثالية وإلى إتمام كل الأعمال على أكمل وجه.
المهن المناسبة: الإنترنت، الدبلجة، الهندسة المعمارية، الخياطة.
14-هل ولدت في هذا التاريخ؟ إذا أنت تحبين التجدد وتملين من التكرار والروتين.
المهن المناسبة: تنظيم المناسبات، المساعدة الشخصية، السكرتاريا.
15- يمكنك بمهارة الحصول على تعاطف الآخرين وتأييدهم بفضل حنكتك وذكائك.
المهن المناسبة: التدريس، العمل المصرفي، الترجمة.
16- تحبين الهدوء والوحدة وتفضلين الهروب من الضجيج.
المهن المناسبة: الكتابة، الأعمال الحرفية، البحث العلمي.
17- تتمتعين بالذكاء وبالقدرة على تحليل الشخصيات وفهم دوافع تصرفات الآخرين.
المهن المناسبة: الأعمال الاجتماعية، التدريس الجامعي، التوثيق المكتبي.
18- تمتلكين ذاكرة قوية بحيث لا تنسين الكثير من تفاصيل الأحداث التي جرت في وقت سابق.
المهن المناسبة: التدريس، العمل التلفزيوني، الطب، التخطيط.
19- تتسمين بالعناد والحساسية. لكنك تتمتعين أيضاً بشخصية مستقلة.
المهن المناسبة: تنظيم البرامج، البرمجة.
20- تحبين الابتكار والقيام بكل ما هو غير مألوف ويثير دهشة الأشخاص المحيطين بك.
المهن المناسبة: العلاقات العامة، هندسة الديكور الداخلي.
21-إذا ولدت في هذا التاريخ فهذا يعني أنّك تحبين النظام والترتيب وتتجنبين الفوضى قدر الإمكان.
المهن المناسبة: الرقابة، الكتابة، الأعمال المصرفية، الطهو.
22-تدل ولادتك في هذا التاريخ على أنّك تثقين بنفسك وبقراراتك وخياراتك إلى حدّ كبير.
المهن المناسبة: الابتكار العلمي، الأعمال الزراعية، الأشغال اليدوية.
23-أنت محللة بارعة ويمكنك تفسير الأحداث بشكل منطقي ومقنع ما يساعدك على إيجاد الحلول للمشكلات.
المهن المناسبة: الوساطة، وسائل التواصل الاجتماعي، المحاسبة.
24-تهتمين كثيراً بمشاعر الآخرين وحاجاتهم حتى أنك قد تنسين شؤونك الخاصة.
المهن المناسبة: الشأن القانوني، الطب الطبيعي.
25-أنت امرأة حالمة وكثيراً ما تجدين في عالم الخيال ملجأ لك كلما واجهت مشكلة ما.
المهن المناسبة: كتابة الدراما، التمثيل.
26-تتمتعين بالصبر وبالقدرة على تحمل المصاعب وتخطيها.
المهن المناسبة: المقاولات، إدارة الأعمال، صناعة المنتجات الغذائية.
27-أنت شديدة التركيز وتتمتعين بذكاء حاد. لذا لا يمكن أن تفوتي أياً من التفاصيل المهمة.
المهن المناسبة: البحث الطبي، الإحصاءات، التدريس.
28-تمتلكين موهبة كبيرة في مجال التعبير. كما أنّك صريحة جداً ولا يمكنك إخفاء حتى مشاعرك السلبية.
المهن المناسبة: الإذاعة، التسويق، الحوار.
29-لا يمكنك تفهم وجهات نظر الآخرين والاستماع إليهم. فأنت ترين أن العالم يدور من حولك أحياناً.
المهن المناسبة: العلاج الفيزيائي أو النفسي.
30-تحبين التمتع بالحرية والاستقلالية وتفضلين عدم الخضوع للقواعد الصارمة.
المهن المناسبة: الاستكشاف، الطهو، التقديم التلفزيوني.
31- تتسمين بالدقة وبالقدرة على رؤية التفاصيل مهما كانت صغيرة.
المهن المناسبة: البحث العلمي، المراقبة، العمل الصيدلي أو في المختبر.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1459 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههه طلع من جد والله😅