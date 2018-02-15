المهنة المناسبة لك بحسب تاريخ ميلادك

نورة الشهري(صدى):

من الخطأ اختيار المهنة بشكل عشوائي، فمن الضروري أن تناسب القدرات الشخصية والطاقات والمواهب ومجالات الاهتمام، لذا للتخفيف من صعوبة الاختيار، يمكنكِ الاعتماد على تاريخ ميلادك.

1-ولادتك في اليوم الأول من الشهر تعني أنّك تحبين أن تكوني محط اهتمام الجميع وأن تتولي مهمات قيادية تمكنك من الإبداع والابتكار وأخذ القرارات.

المهن المناسبة: الطب البيطري، الشأن العام، العلاج النفسي، الفن، طب الأسنان، الإدارة، تصميم الأزياء والتدريس.

2- إذا ولدت في اليوم الثاني من الشهر فأنت تتمتعين بقدرة كبيرة على التواصل مع الآخرين وتقبل وجهات نظرهم ومحاورتهم.

المهن المناسبة: المناصب الدبلوماسية، المحاسبة والعمل المصرفي والإذاعي.

3-اذا كان تاريخ ميلادك هو اليوم الثالث من أحد أشهر السنة، فهذا يشير إلى أنّك تمتلكين قدرات إبداعية ومواهب غير شائعة.

المهن المناسبة: الكتابة، الموسيقى، الإخراج، التمثيل، الهندسة المعمارية، التدريب الرياضي.

4-إذا ولدت في اليوم الرابع، فهذا يشير إلى أنّك تتمتعين بطاقة كبيرة وأنه يمكنك العمل وتحمل الضغوط.

المهن المناسبة: البناء، تصميم الأزياء، التطوير، القانون، الكومبيوتر، البحث العلمي.

5- في حال صادف يوم ميلادك الخامس من أي شهر، فأنت محاورة جيدة وبارعة في حل المشكلات.

المهن المناسبة: الإعلانات، التسويق، التدريب الاجتماعي، الوساطات، إدارة أعمال المشاهير.

6- هل تحتفلين بعيد ميلادك في السادس من الشهر، إذاً أنت تتمتعين بالقدرة على تفهم مشاعر الآخرين والتعاطف معهم.

المهن المناسبة: الشأن الاجتماعي، الفنون، التزيين والمكياج، التربية، الصحة، الطهو، الخدمات الاستشارية، التمريض.

7- إذا كنت من مواليد اليوم السابع فأنت دقيقة جداً في خياراتك وتحبين التخطيط لكل ما تقومين به.

المهن المناسبة: طب العيون، المختبر، الشرطة، الآثار، البحث العلمي…

8- في حال ولدت في اليوم الثامن من أحد أشهر السنة، فهذا يعني أن للقيمة المادية للأشياء أهمية كبيرة بالنسبة إليك.

المهن المناسبة: إدارة الأعمال، التدقيق المالي، الهندسة، القضاء، المقاولات.

9- إذا كان هذا اليوم يصادف تاريخ ولادتك فهو يدل على أنّك تتمتعين بشخصية مستقلة.

المهن المناسبة: التدريب الرياضي، التغذية، الطب.

10- تتمتعين بشخصية قيادية وبالقدرة على إدارة المشاريع والأشخاص.

المهن المناسبة: المراقبة، الاستشارة، الجراحة، الطب.

11- تسعين دائماً إلى تلبية حاجات الآخرين وتفهم مشاعرهم وحاجاتهم.

المهن المناسبة: العلاج النفسي، تصميم الأزياء، التجارة، العمل الإعلامي، التدريس.

12- تعني ولادتك في هذا التاريخ أنّك تجيدين القيام بدور الوسيط بين الناس.

المهن المناسبة: التسويق، الدبلوماسية، الاستشارة.

13- إذا كان هذا الرقم يدل على تاريخ ميلادك فأنت تميلين إلى المثالية وإلى إتمام كل الأعمال على أكمل وجه.

المهن المناسبة: الإنترنت، الدبلجة، الهندسة المعمارية، الخياطة.

14-هل ولدت في هذا التاريخ؟ إذا أنت تحبين التجدد وتملين من التكرار والروتين.

المهن المناسبة: تنظيم المناسبات، المساعدة الشخصية، السكرتاريا.

15- يمكنك بمهارة الحصول على تعاطف الآخرين وتأييدهم بفضل حنكتك وذكائك.

المهن المناسبة: التدريس، العمل المصرفي، الترجمة.

16- تحبين الهدوء والوحدة وتفضلين الهروب من الضجيج.

المهن المناسبة: الكتابة، الأعمال الحرفية، البحث العلمي.

17- تتمتعين بالذكاء وبالقدرة على تحليل الشخصيات وفهم دوافع تصرفات الآخرين.

المهن المناسبة: الأعمال الاجتماعية، التدريس الجامعي، التوثيق المكتبي.

18- تمتلكين ذاكرة قوية بحيث لا تنسين الكثير من تفاصيل الأحداث التي جرت في وقت سابق.

المهن المناسبة: التدريس، العمل التلفزيوني، الطب، التخطيط.

19- تتسمين بالعناد والحساسية. لكنك تتمتعين أيضاً بشخصية مستقلة.

المهن المناسبة: تنظيم البرامج، البرمجة.

20- تحبين الابتكار والقيام بكل ما هو غير مألوف ويثير دهشة الأشخاص المحيطين بك.

المهن المناسبة: العلاقات العامة، هندسة الديكور الداخلي.

21-إذا ولدت في هذا التاريخ فهذا يعني أنّك تحبين النظام والترتيب وتتجنبين الفوضى قدر الإمكان.

المهن المناسبة: الرقابة، الكتابة، الأعمال المصرفية، الطهو.

22-تدل ولادتك في هذا التاريخ على أنّك تثقين بنفسك وبقراراتك وخياراتك إلى حدّ كبير.

المهن المناسبة: الابتكار العلمي، الأعمال الزراعية، الأشغال اليدوية.

23-أنت محللة بارعة ويمكنك تفسير الأحداث بشكل منطقي ومقنع ما يساعدك على إيجاد الحلول للمشكلات.

المهن المناسبة: الوساطة، وسائل التواصل الاجتماعي، المحاسبة.

24-تهتمين كثيراً بمشاعر الآخرين وحاجاتهم حتى أنك قد تنسين شؤونك الخاصة.

المهن المناسبة: الشأن القانوني، الطب الطبيعي.

25-أنت امرأة حالمة وكثيراً ما تجدين في عالم الخيال ملجأ لك كلما واجهت مشكلة ما.

المهن المناسبة: كتابة الدراما، التمثيل.

26-تتمتعين بالصبر وبالقدرة على تحمل المصاعب وتخطيها.

المهن المناسبة: المقاولات، إدارة الأعمال، صناعة المنتجات الغذائية.

27-أنت شديدة التركيز وتتمتعين بذكاء حاد. لذا لا يمكن أن تفوتي أياً من التفاصيل المهمة.

المهن المناسبة: البحث الطبي، الإحصاءات، التدريس.

28-تمتلكين موهبة كبيرة في مجال التعبير. كما أنّك صريحة جداً ولا يمكنك إخفاء حتى مشاعرك السلبية.

المهن المناسبة: الإذاعة، التسويق، الحوار.

29-لا يمكنك تفهم وجهات نظر الآخرين والاستماع إليهم. فأنت ترين أن العالم يدور من حولك أحياناً.

المهن المناسبة: العلاج الفيزيائي أو النفسي.

30-تحبين التمتع بالحرية والاستقلالية وتفضلين عدم الخضوع للقواعد الصارمة.

المهن المناسبة: الاستكشاف، الطهو، التقديم التلفزيوني.

31- تتسمين بالدقة وبالقدرة على رؤية التفاصيل مهما كانت صغيرة.

المهن المناسبة: البحث العلمي، المراقبة، العمل الصيدلي أو في المختبر.