رونالدو: التأهل لم يحسم بعد

ماجد محمد(صدى):

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، أن التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا لم يحسم بعد رغم الفوز بثلاثية على باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء.

وأشار ” رونالدو ” ، إلى أنه كان هناك رغبة شديد في الخروج بنتيجة طيبة على ملعب الفريق، لافتاً إلى أن التسجيل وقيادة الفريس للفوز يعد حدثاً خاصاً للغاية، إلا أنه يجب التسجيل في باريس حتى يتم التأهل.

وأشاد بجماهير نادي الريال، مشيراً إلى أنها يجب جب أن تكون هكذا دائماً.

وتألق نادي ريال مدريد، أمس الأربعاء، في مبارته أمام باريس سان جيرمان، خاطفاً الفوز عليه بثلاثية مقابل هدف واحد، في سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة مدريد.