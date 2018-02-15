الأمير محمد بن عبدالعزيز ينقل تعازي القيادة لأهالي الشهيدين ” هزازي والمجرشي “

تركي السالم(صدى):

نقل نائب أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين وأمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد العريف منير بن محمد علي هزازي، أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

كما قدّم التعازي والمواساة، لذوي الشهيد الرقيب أحمد قادري محمد المجرشي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء أدائه الواجب حمايةً لحدود الوطن من المتمردين المعتدين، بمنطقة نجران بالحد الجنوبي.

وعبّر عن بالغ تعازيه ومواساته لذوي الشهيدين؛ سائلاً الله العلي القدير أن يتقبلهما في الشهداء، وأن يلهم أهلهما الصبر والسلوان، معربًا عن فخره واعتزازه بما يقدمه الجنود البواسل من تضحية في حماية حدود بلادنا الغالية؛ مما يؤكد صدق انتمائهم لوطنهم والذود عنه، وولائهم لقيادتهم الرشيدة.