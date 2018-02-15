الأخضر يتقدم للمركز 64 في تصنيف ” الفيفا “

نواف السالم(صدى):

تمكن المنتخب الوطني الأول، من التقدم للمركز 64، في تصنيف الفيفا، للمنتخبات العالمية، الصادر اليوم الخميس، عن شهر فبراير لعام 2018؛ حاصدًا ” 522 ” نقطة، بعد أن كان في المركز 65، في تصنيف الشهر الماضي، وجاء المنتخب الوطني في المركز الخامس بين المنتخبات الآسيوية.

أما فيما يتعلق، بالمنتخبات العالمية، جاءت ألمانيا في المركز الأول ثم البرازيل ثانيًا، بينما جاءت البرتغال في المركز الثالث.

ومن الجدير بالذكر، أن التصنيف المقبل سيصدر في الخامس عشر، من شهر مارس المقبل.