وفاة وإصابة 13 طالبة أنقلبت مركبتهن بطريق ظهران الجنوب نجران

راشد آل شريه(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغ صباح اليوم الخميس عن حادث انقلاب نجم عنه وفاه و13 اصابه وأضاف الشهري وتفصيلاً : تلقت العمليات بلاغ عن حادث انقلاب سياره من نوع جيب vxr ع طريق ظهران الجنوب باتجاه نجران كانت تقل طالبات نتج عن الحادث 13 اصابه ووفاه واحده وعلى الفور تم توجيه خمس فرق اسعافيه لمباشره الحادث وتم نقل بعض الاصابات الخطيره عن طريق الفرق الاسعافيه لمستشفى ظهران الجنوب .

وقدم مدير عام فرع الهيئه بمنطقه عسير الاستاذ محمد بن عبدالله بن مزهر للمتوفي بالرحمه وللمصابين بالشفاء العاجل ، وشدد الهلال الأحمر على الجميع إلى المسارعة في افساح الطريق وعدم التجمهر ليتمكن رجال الميدان لاتمام عملهم دون عوائق .