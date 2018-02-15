بالصور.. إدارة الجودة بتعليم تبوك تعقد البرنامج التدريبي ” مفاهيم الجودة الشاملة وتطبيقاتها “

محمود البلوي(صدى):

ضمن الخطة التدريبية لإدارة الجودة الشاملة بإدارة التعليم بمنطقة تبوك تم عقد البرنامج التدريبي ( مفاهيم الجودة الشاملة وتطبيقاتها) وذلك يوم الثلاثاء 27-5-1439 ولمدة ثلاثة أيام .

قدم البرنامج مدير إدارة الجودة الشاملة الاستاذ خلف بن ثويني الشمري، واستهدف البرنامج منسقي ومنسقات الجودة الشاملة في مكاتب التعليم بالمحافظات وقد تضمن البرنامج المحاور التالية:

– نشأة الجودة وتطورها وأهم روادها

– التخطيط لعمليات الجودة

– أدوات الجودة الشاملة

– أنظمة ومنهجيات الجودة الشاملة

وفي نهاية برنامج تقدم الأستاذ خلف الشمري مدير ادارة الجودة الشاملة بالشكر للمشاركين والمشاركات على حماسهم وتفاعلهم وحثهم على نقل خبرات وممارسات الجودة التي أكتسبوها لمحافظاتهم وقدم لهم شهادات حضور البرنامج التدريبي.

