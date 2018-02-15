موعد عودة ” السومة ” للمشاركة في المباريات

طلال الغامدي(صدى):

أوضحت مصادر، أن الجهاز الفني ومجلس إدارة النادي الأهلي، يرغبان في إعطاء اللاعب عمر السومة، الفرصة الكاملة والوقت الكافي للإعداد البدني، وذلك قبل المشاركة في أي مباراة رسمية.

وأكدت المصادر، أن ” السومة ” اجتاز مراحل متقدمة من البرنامج التأهيلي لإعداده عقب إجراء عملية جراحية في ألمانيا، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى أسبوعين فقط للمشاركة في التدريبات.

وتوقعت المصادر، أن تبدأ عودة اللاعب الرسمية في مواجهة الرائد 17 مارس القادم، أي قبل جولة واحدة فقط من موعد القمة المرتقبة أمام الهلال في 7 أبريل.