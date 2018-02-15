اليابان وأمريكا يوحدان جهودهما لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية

بكين(صدى):

وحدت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية جهودهما الثنائية؛ لمواصلة الضغط على كوريا الشمالية لإجباره على التخلي عن برنامجيها النووي والصاروخي.

وأكدت رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن البلدين سيُبقيان على الضغط لإجبار بيونغ يانغ على التخلي عن برنامجيها النووي، قائلًا ” الحوار من أجل الحوار لن يكون له معنى “.

وأوضح أنه خلال المحادثات تم الحديث بشكل كامل حول ما يجب فعله وصولًا إلى جعل نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية حقيقة.

ومن جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن حملة الضغط القصوى ستستمر وتتكثف، لكن إذا أردتم الحديث، سنتحدث “.