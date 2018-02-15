بالصور.. فنانة تعيد رسم الشخصيات الكرتون الشهيرة بأسلوب واقعي

متابعات(صدى):

أثارت الفنانة تاتيانا ، إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتمكنها من إعادة رسم شخصيات الكرتون الشهيرة بأسلوب ديجيتال واقعي جدًا.

وأظهرت الصور الشخصيات الكرتونية الشهيرة بجانب شخصيات تبدو واقعية للغاية، وتبدو شبيهة للكرتون، ولكن واقعية تنتمي إلى عالمنا، مما أثار إعجاب المغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.