رجيم الشتاء و4 أكلات ابتعدي عنها أبرزها النشويات

أماني الغامدي(صدى):

يعتبر الرجيم هو أشهر الطرق التي تتبعها الفتيات للحصول على قوام متناسق، أو إنقاص الوزن، ولكن عليك أن تتجنب تناول بعض العناصر الغذائية، أو بعض الأطعمة، فهذا يعتبر طريقًا سهلًا لتقي جسمك من بعض المواد التي تكسبك وزنًا إضافيًا.

حيث أكد أخصائي التغذية أن أفضل طرق لإتباع نظام غذائي صحي، هو الابتعاد عن بعض الأطعمة، أو التقليل منها في الوجبات الغذائية، لأن الإفراط في تناولها يكسب الجسم دهون زائدة، أو يقلل معدل حرقها، ويتسبب في تخزين الدهون في المناطق القابلة للزيادة.

حيث أن هناك 4 أطعمة عليكِ تجنبها في الرجيم الذي تتبعينه، حتى تتمكنِ من الحصول على قوام متناسق في فترة قصيرة :

النشويات

لا شك أن الحديث عن تناول الخبز، أو المواد النشوية، كالأرز وأنواع المعكرونة من أشهر الأطعمة التي يجب عليكِ التقليل منها، وتناولها بحساب محدد خلال الرجيم، لأنها من المواد التي تساهم في زيادة الوزن بشكل سريع، بالإضافة لعدم إمكانية حرق الدهون المكتسبة منها بالكامل في بعض الأحيان.

الشطة

الأطعمة التي تحتوى على الشطة، أو المواد الحارة تسبب العديد من الأضرار للجسم، ومنها زيادة الوزن، بسبب تخزين الدهون في بعض الأماكن غير المتوقع لها الزيادة في الجسم، فإذا كنتِ ممن لا يقدرن على الاستغناء عن تناول الأطعمة الحارة، فيمكنك استبدالها ببعض المقبلات، أو إضافة بعض الخل والليمون إلى الوجبات، ولكن قللي من تناولك للأطعمة الحارة.

الملح

تجد الكثيرات يقبلن على تناول الأطعمة ذات الملوحة العالية، وهو الأمر الذي يحذر منه كثير من خبراء التغذية، والرجيم، حيث عليكِ تجنب ذلك، وتعويض ما فاتكِ عن طريق تناول 8 أكواب من المياه يوميًا على الأقل.

الوجبات السريعة

حيث أن الإفراط في تناول الوجبات السريعة بمختلف أنواعها، فطريقة عملها ومكوناتها تكسب الجسم وزن زائد، فاستبدلي الوجبات السريعة، بالأطعمة المشوية، أو تلك التي يدخل في مكوناتها نسبة عالية من المياه.