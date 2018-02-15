بالصور.. قائدة ومدرسي ” إسكان السهي ” يزوروا الطالبة الناجية سجي عبدالعليم

عيسى خواجي(صدى):

زارت مدرسة مجمع إسكان السهي والخوجره، الطالبة ” سجي عبدالعليم ” الناجية من الحادث الأليم الذي ذهب ضحيته أختين من أخواتها و4 من خالاتها.

جاءت زيادرة المدرسة متمثلة في القائدة حشيمة حلوي ورائدة الشراكة أمل الصالحي والمرشدة الطلابية نزيهة أقعش والمرشدة شقراء حمدي ومعلمات الصف الأول، لرفع المعاناة عن الطالبة والرفع من معنوياتها، مقدمين لها بعض الهدايا الرمزية.

ومن جانبها قدمت الطالبة الشكر للمدرسة والقائة حشيمة حلوي الشكر على هذه الزيارة، قائله ” جيتكم تكفي جزاكم الله كل خير “.