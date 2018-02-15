ألفيس يبدي حزنه إثر خسارتهم أمام ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

قال ظهير أيمن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي داني ألفيس، أنه حزين لخسارتهم أما نادي ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وأوضح ألفيس في تصريحات بعد انتهاء المباراة: ” قدمنا مباراة كبيرة، لكن غابت عنا الاستمرارية، وهذا يكلفك غاليًا في البرنابيو. ” ، مضيفًا: ” لا يمكنك أن تغفل لثانية وإلا ستعاقب في الحال. ”

وتوعد ألفيس الفريق الإسباني، مؤكدًا: ” الآن، إذا أراد الريال التأهل لربع النهائي، عليه أن يلعب مباراة كبيرة في مباراة الإياب بباريس. ”