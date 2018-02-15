5 أسئلة سهلة تساعدك في معرفة نوع بشرتك

متابعات(صدى):

تسعى كل فتاة لمعرفة نوع بشرتها؛ لأن ذلك يجعلها تعتني بها بكل سهولة، كما أن ذلك يوفر الكثير من الأضرار التي من الممكن أن تنتج عن طريق التعامل الخاطئ مع البشرة، فاستخدام مستحضرات تجميل مناسبة لنوع البشرة يتطلب معرفة نوع بشرتك جيدًا.

حيث أكد إحدى خبراء التجميل أن هناك 5 أسئلة سهلة بإجابتها تمكن كل فتاة من معرفة نوع بشرتها ما إذا كانت دهنية أم جافة أو عادية ، وهو ما يجعلها تعرف جيدًا التعامل الأمثل مع بشرتها وهي :

كيف تمتص بشرتك الزيوت؟

عليكِ مراقبة بشرتك جيدًا، وتفاعلها مع امتصاص الزيوت عند تدليكها به، فقط قومي بتدليك وجهك كمثال بنوع من الزيوت الطبيعية، وانتظري لمدة 15 دقيقة إذا ما تم امتصاصه بالكامل فذلك يعنى أن بشرتك جافة، أما إذا تبقى بعض من الزيت، وظهر الجلد لامعًا فإنها دهنية وعليكِ تجنب استخدام الزيوت في العناية بها.

كيف تستجيب نضارة بشرتك عند تدليكها بالليمون؟

يعتبر الليمون من أكثر العناصر الطبيعية التي تمكنك من اختبار نوع بشرتك، فعند تدليك بشرتك بعصير الليمون عليكِ ملاحظة استجابة بشرتك معه، إذا ما تم عمل طبقة جافة من الليمون والتي تتصف بالقشرة البيضاء فإن بشرتك من النوع الجاف، أما إذا تم امتصاصه بالكامل فبشرتك من النوع الدهنية.

ما هي نسبة ظهور حب الشباب في البشرة؟

تعاني الكثير من الفتيات من ظهور حب الشباب المتكرر، وهو ما ينذر بأن البشرة أكثر ميلًا للدهنية، والتي تدعو لظهور حب الشباب وبعض البثور في الوجه، أما البشرة الجافة فبالرغم من عيوبها، إلا أن قلة ظهور حب الشباب بها وصغر حجم مسامها تعتبر ميزة بها.

ما هي حجم مسام بشرتك؟

الشكل الخارجي لبشرتك يحدد لكِ جزءًا كبيرًا من نوعها، فالبشرة ذات المسام الواسعة على الأرجح تكون دهنية، أما متقاربة المسام، أو ذات المسام الضيقة والتي تعتبر من النوع الجاف للبشرة.

ما هي حجم التجاعيد في بشرتك؟

لا يعنى ذلك التجاعيد التي تدل على كبر السن أو الشيخوخة، ولكن التجاعيد الأساسية في الوجه، مثل خطوط الجبهة أو الوجنتين في أحيان كثيرة، فإذا زادت نسبة وجود تلك التجاعيد في بشرتك فذلك يعبر أنها من النوع الجاف، أما البشرة الدهنية فدائمًا ما تكون أكثر ليونة، واختفاء لمثل تلك التجاعيد.