أول ما ترينه في هذا الرسم يكشف خفايا شخصيتك ومصيرك

نورة الشهري(صدى):

يستخدم المعالجون النفسيون الرسوم لمساعدة الأشخاص على إظهار خفايا شخصياتهم. وخارج إطار الطب النفسي، يمكن أيضاً اللجوء إلى بعض الصور التي تحتوي على أشكال متداخلة من أجل التعرف أكثر إلى الذات. ماذا رأيتي أولاً في الرسم المرفق؟

1- الكهف

إذا رأيت الكهف في اللحظة الأولى التي نظرت فيها إلى هذا الرسم، فهذا يعني أنّك هادئة وتحاولين أن تنظري إلى الجانب المضيء وإلى الناحية الإيجابية من الأحداث والمواقف وحتى من طباع الأشخاص. أنت متفائلة وتحاولين دائماً أن تنقلي تفاؤلك إلى الآخرين وتتجنبين لقاء الأشخاص الذين يتسمون بطاقة سلبية.تتمتعين بشعبية كبيرة لأن نظرتك الإيجابية تجعل المحيطين بك يشعرون بالارتياح.

2- الصحنان الطائران

في حال كان الصحنان الطائران أول ما رأيته في هذا الرسم، فهذا يشير إلى أنّك تعيشين غالباً على حافة الانهيار وتوشكين في أي لحظة على التعبير الصاخب عن مشاعرك. فعندما تواجهين مواقف صعبة تلتزمين الصمت لوقت طويل قبل أن تعلني استياءك بطريقة عنيفة ومن دون سابق إنذار.

3- وجه كائن فضائي

في حال رأيت هذا الوجه، فهذا يدّل على أنّك تختلقين الحجج والأعذار لتفتعلي المشاكل مع الأشخاص المحيطين بك. هذا الأمر يساعدك على التخلص من الملل والروتين. لذا من الأفضل أن تنظري إلى الأمور من زاوية أخرى، وبدلاً من اختلاق الخلافات حاولي أن تمارسي رياضة التنفس فهي قد تساعدك على الشعور بالارتياح.