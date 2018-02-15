بالفيديو.. نجم شهير يدفع معجبة ويسقطها على المسرح أمام الجمهور

نورة الشهري (صدى):

أغضب الممثل والمغني الأميركي تيريس جيبسون ، معجبينه وحضور حفله الأخير بأمريكا ، عقب سوء تصرفه مع إحدى معجباته على المسرح .

حيث ظهر جيبسون في مقطع فيديو متداول وهو على المسرح وهو يحيي الجمهور، ليقوم بعدها بدفع معجبة بعيداً عنه، بعدما حاولت اقتحام المسرح لتحتضنه، إلا أن ردّ فعله شكل صدمة لكل المشاهدين.

وأظهر المقطع رد فعل النجم السريع الذي ظهرت عليه علامات الخوف بسبب صعود المعجبة المفاجئ وقام بابعادها عنه بطريقة قاسية، قبل ان يستدرك الامر ويظهر قلقله مما حصل.