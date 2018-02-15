الشورى يناقش تقرير حقوق الإنسان ويصوت على عدد من الموضوعات

نايف السالم(صدى):

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة عشرة التي يعقدها الأثنين القادم على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1437 / 1438هـ, ومن أبرزها التوسع في برامج التعاون العلمي والتقني مع المؤسسات العالمية الرائدة واستقطاب وتوطين الكفاءات البحثية العالمية المتميزة.

وتبني برامج علمية لاستقطاب الباحثين, وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن التقرير.

كما يصوت المجلس خلال الجلسة على توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1437 / 1438هـ, ومن أبرزها مطالبة الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبنى آلية فعالة للدخول إلى المنشآت النسائية في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها، والتنسيق مع القطاع الصحي الخاص

لوضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437 / 1438هـ، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بضرورة تنسيق الهيئة مع وسائل الإعلام لتفادي نشر المعلومات الخاطئة عن القضايا والأشخاص المتعلقين بها قبل الانتهاء من إجراءات التحقق منها، والإسراع بإنهاء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن المقرر أن يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1437 / 1438هـ, ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرز التوصيات إصدار المواصفات القياسية اللازمة لما يتم استيراده أو تصنيعه محلياً لاستخدامات مشروعات توليد الطاقة الشمسية والهوائية وغيرهما من مصادر الطاقة البديلة للمملكة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الادارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1437 / 1438هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التعديل على نظام صندوق التنمية الصناعية السعودية.

وخلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي يعقدها الثلاثاء القادم يصوت المجلس على توصيات للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية ومن أبرزها مطالبة المؤسسة بدراسة إمكانية التوسع في فتح مراكز داخل المدن الرئيسية لاستقبال الأمتعة وإنهاء إجراءات السفر.

كما يستمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1436 / 1437هـ, ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير ومن أبرزها دراسة تأسيس صندوق لتمويل الصادرات السعودية, والعمل على تحقيق التكامل والتنسيق بين هيئة تنمية الصادرات السعودية والممثليات التجارية السعودية لزيادة حجم الصادرات السعودية.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة.

وخلال جلسته العشرين التي يعقدها الأربعاء القادم يصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1437 / 1438هـ.

ومن ضمن توصيات اللجنة مطالبة الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية للتوسع في برنامج فتح وصيانة الطرق الترابية بالتعاقد مع القطاع الخاص في كافة مناطق المملكة.

كما يصوت المجلس على توصيات للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1437 / 1438هـ ومن أبرزها مطالبة برنامج كفالة بدراسة المعوقات التي تحول دون وصول أصحاب المنشآت إلى التمويل اللازم لمشروعاتها من خلال البنوك المشاركة في البرنامج، وتبني مبادرات موجهة لتشجيع ودعم المشروعات النسائية الصغيرة والمتوسطة.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام العمل التطوعي، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشان التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1437 / 1438هـ.