ضبط 23 مخالفة بمحلات تجارية في عسير

أبها(صدى):

تمكنت لجنة التزام المنشآت التجارية، بقرار التوطين التابعة، لفرع وزارة العمل بعسير، من ضبط العديد من المخالفات، في عدد من المحلات التجارية، خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء ذلك خلال جولة تفتيشية لمساعد المدير العام؛ للعمل موسى معدي؛ لمتابعة التزام المنشآت التجارية، بقرار توطين محلات الذهب والمجوهرات، ومحلات التأنيث بعدد من المولات بالمنطقة.

يُذكر أنه تم ضبط العديد من المخالفات، خلال الأسبوع الماضي بمنطقة عسير، واشتملت على 23 مخالفة، وإنذار العديد من المحلات بـ47 إنذارًا، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية 524 زيارة.