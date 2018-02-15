تدريب 1000 سيدة للعمل سائقات في ” كريم “

علي القحطاني (صدى):

قامت 1000 سيدة من المملكة بالتسجيل للتدريب في شركة ” كريم ” والتي تدعم أحد التطبيقات الذكية لسيارات الأجرة، المنتشرة في الشرق الأوسط، وذلك استعدادًا لرفع حظر قيادة السيدات في وقت لاحق من هذا العام.

وقال المؤسس المشارك في شركة ” كريم ” ، ماغنوس أولسون: ” نحن متحمسون بشأن شهر يونيو القادم، ولذلك سوف يصبح الحدث كبيرًا في المملكة، وقد بدأنا بالفعل تدريب السائقات، ونأمل أن يصل العدد إلى 100 ألف في غضون عام، كما نتوقع إحراز نمو قوي جدًا في السعودية. ”

وأكد ” أولسون ” أن ” كريم ” التي تعمل في 13 دولة مسلمة تقدر قيمتها بنحو مليار دولار، تأمل توظيف 100 ألف من الإناث في المملكة بشكل إجمالي كجزء من توسعها في السوق.