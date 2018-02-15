بالفيديو.. إسعاف كلب لآخر صدمته سيارة بوسط الطريق

بكين(صدى):

شهدت إحدى شوارع سيتشوان بجنوب غرب الصين ، حادث مؤثر لكلب مخلص يتأثر بعد مقتل كلب آخر عقب اصطدامه بسيارة.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الكلب الأسود وهو يحاول جاهدا إسعاف “رفيقه ” والقيام ببعض الحركات أملا في عودته إلى الحياة.

وذكرت تشانغ، وهي امرأة تعمل في متجر قريب وكانت شاهدة على الحادث، أنها رأت الكلب الأسود يجر الكلب الأصفر في حدود الساعة الواحدة ظهرا وكان مشهد مؤثر للغاية .