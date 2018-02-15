5 دول تشتهر بجمال نسائها والبرازيل على رأسهم

متابعات(صدى):

توجد بلاد تشتهر بالفن و أخرى الموضة وأخرى بالعطور،هناك بلاد أيضًا تشتهر بالجمال، إذ يتواجد الجمال لدى نساء هذه البلاد بنسبة مرتفعة جدًا، ودائمًا ما تحصل النساء من هذه الدول على مراكز متقدمة في مسابقات الجمال التي تقام حول العالم.

حيث جاء ترتيب هذه البلاد كالآتي :

1- البرازيل:

جاءت ” البرازيل ” في مقدمة القائمة، وتُعرف المرأة البرازيلية باهتمامها بالتنشئة الاجتماعية والتمسك بالعادات والتقاليد، كما أنها تشتهر بالجسم الممشوق والتزامها بممارسة الرياضة بشكل منتظم، بالإضافة إلى جاذبية الوجه، الأمر الذي يجعل لها دور رئيسي في كافة مسابقات ومهرجانات الجمال حول العالم.

2- أوكرانيا:

بالرغم من أن ” أوكرانيا وروسيا ” شبه شيء واحد، إلا أن المرأة الأوكرانية تتفوق على الروسية في الجمال، ويأتي ذلك واضحًا في مسابقات الجمال التي تتميز فيها الفروق الدقيقة، لذلك احتلت المركز الثاني من القائمة.

3- روسيا:

كما ذكرنا في النقطة السابقة أن الفروق بين المرأة الروسية والأوكرانية دقيقة وقليلة للغاية، فجاءت روسيا في المركز الثالث في قائمة الدول التي تشتهر بجمال نسائها على مستوى العالم.

4- فنزويلا:

النساء في هذا البلد لهن جمال من نوع خاص، وجاذبية تجعلهن منفردات في مسابقات الجمال حول العالم، والدليل على ذلك أن نساء فنزويلا هن الأكثر حصولاً على لقب ” أجمل نساء الكون ” ، وبالرغم من ذلك إلا إنها في المرتبة الرابعة من القائمة.

5- إيطاليا:

المرأة الإيطالية تندرج تحت نوع ” الجمال الأنيق ” خاصة أن جمالهن يمزج بين كثير من الأشياء أبرزها الموضة والأناقة والعينان البنيتان والشعر الذي يحمل نفس اللون بالإضافة إلى اللهجة المميزة التي تمنحهن جاذبية خاصة.