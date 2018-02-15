” الجوازات ” توضح المدة المتاحة لتمديد زيارة العمل لليمنيين والسوريين

عادل الحربي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، أنه يمكن تمديد زيارة العمل لأكثر من مرة بشرط ألا يتجاوز مجموع التمديد بشكل كلي عن 180 يومًا، وفقًا للتعليمات.

وأوضحت المديرية على حسابها الرسمي على ” تويتر “، أنه يمكن التمديد بشكل استثنائي عن هذه المدة لليمنيين والسوريين فقط.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المغردين حول عدد المرات المتاحة لتمديد زيارة العمل، قائلًا ما هو عدد المرات المتاح لتمديد زيارة عمل، وهل يمكن تمديدها عدة مرات شرط ألا تتجاوز 180 يوم “.