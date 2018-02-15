شركة ” أوتوستار ” تعلن عن حاجتها لموظفين بفروع الشركة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أوتوستار للسيارات، عن حاجتها لموظفين، بمسمي استشاري مبيعات، بفروع الشركة، بالعديد من المدن، وفق للشروط الآتية:

– الوظائف للسعوديين فقط.

– لمؤهل المطلوب: شهادة الثانوية على الأقل.

– من الافضل في المتقدمين الخبرة بمجال مبيعات السيارات.

كما أوضحت الشركة، المزايا الموفرة من هذه الوظائف، وهي:

– توفر الشركة إجازة يومين بالأسبوع.

– تقدم الشركة حوافز شهرية مالية.

– الراتب الاساسي يتراوح ما بين 4000 و4500 ريال.

– بالإضافة لبدل سكن وبدل مواصلات.

– تقدم الشركة تأمين طبي للموظف.

– يستفيد الموظفون من اجازة سنوية مدتها 30 يوم.

وناشدت الشركة، المهتمين بالوظائف، بإرسال السير الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان، على الأيميل التالي:

[email protected]