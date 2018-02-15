شركة ” أوتوستار ” تعلن عن حاجتها لموظفين بفروع الشركة
أعلنت شركة أوتوستار للسيارات، عن حاجتها لموظفين، بمسمي استشاري مبيعات، بفروع الشركة، بالعديد من المدن، وفق للشروط الآتية:
– الوظائف للسعوديين فقط.
– لمؤهل المطلوب: شهادة الثانوية على الأقل.
– من الافضل في المتقدمين الخبرة بمجال مبيعات السيارات.
كما أوضحت الشركة، المزايا الموفرة من هذه الوظائف، وهي:
– توفر الشركة إجازة يومين بالأسبوع.
– تقدم الشركة حوافز شهرية مالية.
– الراتب الاساسي يتراوح ما بين 4000 و4500 ريال.
– بالإضافة لبدل سكن وبدل مواصلات.
– تقدم الشركة تأمين طبي للموظف.
– يستفيد الموظفون من اجازة سنوية مدتها 30 يوم.
وناشدت الشركة، المهتمين بالوظائف، بإرسال السير الذاتية، مع ذكر المسمى الوظيفي بالعنوان، على الأيميل التالي:
[email protected]
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