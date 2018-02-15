تكامل: دورة تدريبية للإرشاد السياحي لمن يجيدون لغات أجنبية

عادل الحربي (صدى):

أعلن مركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” والتابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الخميس، عن دورة التدريبية للإرشاد السياحي، وذلك لمن يجيدون التحدث بلغات مختلفة ويرغبون في ممارسة مهنة الإرشاد السياحي.

وقال الحساب الرسمي لهيئة السياحة والتراث على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن ذلك يأتي بالتزامن مع إطلاق التأشيرة السياحية، كما تعلن عن تنفيذ عددًا من البرامج التدريبية لتأهيل المرشدين السياحيين.

وأضافت الهيئة أنها: ” تدعوا الراغبين في ممارسة مهنة الإرشاد السياحي الذين يتقنون اللغات التالية: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، البرتغالية، الروسية، الإندونيسية، الماليزية، الصينية، أوردو. ”

وأشارت الهيئة إلى أن شروط الالتحاق أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، بالإضافة إلى أن يكون لائقًا طبيًا، لافتة إلى أن التسجيل سيكون عبر الرابط التالي:هنا