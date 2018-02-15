3 أشياء بسيطة تفعلها المرأة الذكية حتى تمنع زوجها من خيانتها

متابعات(صدى):

قالت أخصائية في العلاقات الزوجية أن المرأة الذكية تعرف ان هناك اشياء بسيطة تفعلها لتجعل زواجها بحالة أفضل بحيث لا يرغب في النظر إلى امرأة أخرى او يقدم على خيانتها ، وما تحتاجين فعله هو إعادة الحب الحقيقي والرابط العاطفي إلى علاقتكما.

إليك كيف تبقي هؤلاء النساء قلوب أزواجهن لهن وحدهن للأبد.

1- المرأة الذكية تضم زوجها في كل يوم

إن الجانب الجسدي في علاقتكما هام. من هذا الجانب نذكر: امساك اليدين، النظر في عيون بعضكما، التقبيل والحضن وممارسة العلاقة الزوجية.

2- تخصص المرأة الذكية وقتاً للكلام مع زوجها

إن التواصل على الصعيد الفكري يساعد الأزواج على البقاء معاً كما أن التواصل المتكرر هو المفتاح لنجاح أي علاقة. إن كنت لا تتواصلين مع شريكك باستمرار، كيف تتوقعين ان تعرفي ما يشعر به؟ وكيف سيعرف ما تشعرين به إن لم تخبريه؟

غالباً ما نجد أنفسنا نتكلم عن الآخر بدل أن نتكلم مع بعضنا. الاقتراح هنا هو ان تكرسي 15 دقيقة باليوم للتكلم مع بعضكما.

3- المرأة الذكية تعرف كيف تكون موجودة من أجله

إن تواجدكما في الغرفة نفسها لا يساوي أن تكونا معاً فعلياً. فالخيار الثاني يقتضي التنبه والحذر مما يجري في اللحظة الحاضرة.

المطلوب في العلاقة أن تكوني على بما يجري مع زوجك بين الوقت والآخر. ما هو مزاجه؟ ما هي لغة جسده؟ إذ لا يمكنك أن تلبي حاجات زوجك إن لم تلاحظي ما هي حاجاته؟ فالقليل من الأشياء التي تلاحظينها وتستجيبين لها بطريقة إيجابية تساعد على جعل علاقتكما أقوى.