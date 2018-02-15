مؤسسة الحبوب تعلن عن مناقصة لاستيراد 960 ألف طن شعير

نايف السالم(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن مناقصتها الثانية لهذا العام، لاستيراد كمية 960 ألف طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة من أبريل حتى مايو، من العام الجاري.

وأضافت المؤسسة، أن الكمية ستكون موزعة على 16 باخرة، بواقع 10 بواخر لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و 6 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وتعد هذه المناقصة الثانية لهذا العام، وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الإستراتيجي منه.