” الوطني للعمليات الأمنية ” يحذر من إنعدام الرؤية على بعض الطرق

علي القحطاني (صدى):

حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، اليوم الخميس، من موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طرق المملكة، ما يؤدي إلى شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن الحالة الترابية تؤثر على طريق رنية- الخرمة، وطريق الرياض- الطائف ” العطيف، رضوان، المويه، وظلم “.

كما ناشد قائدي المركبات على هذه الطرق بأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد السلامة والأمن وتقليل السرعة تجنبًا للحوادث المرورية.