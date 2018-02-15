نسرين طافش تطرح أغنية جديدة لمحبيها بمناسبة عيد الحب

نورة الشهري (صدى):

طرحت الفنانة السورية نسرين طافش أحدث أغنياتها ” إلا معك ” ، حيث ظهرت فيها بأحد الصور الفوتوغرافية الجديدة التي تحمل فيها باقة من الورود الحمراء، و الأغنية كلمات منير بوعساف وألحان هشام بولس، وتوزيع لداني حلو.

كما عبرت نسرين عن سعادتها بردود الأفعال التي تلمسها من جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأغنية، على الرغم من طرحها منذ ساعات قليلة.

مع العلم أن آخر أعمال نسرين هي أغنية ” 123 حبيبي ” و المصورة على طريقة الفيديو كليب، وهي من ألحان جان صليبا وكلمات سمير المجاري والفيديو كليب من إخراج الفرنسي العالمي فابيان دو فيس.

والجدير بالذكر أن نسرين الآن تشارك في أحد الأعمال الدرامية المصرية، و الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، حيث تبدأ التصوير الأسبوع المقبل، إلا أنها رفضت الإفصاح عن اسم العمل مؤكدة أنه سيكون مفاجأة قوية للجمهور، ستعلن عنها مع بداية التصوير.