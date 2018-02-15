المياه: التوجه لإنشاء محطة تحلية بجازان

تركي السالم(صدى):

وجه وزير المياه والبيئة والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خلال زيارته لمنطقة جازان، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، لاختيار موقع مميز لإنشاء محطة تحلية تخدم المنطقة، وذلك في غضون أشهر وجيزة.

وأشارت مصادر إلى أنه تم تحديد مواقع من أجل البدء في إجراءات اختيار الموقع الأنسب لإتمام عملية تسليمه للجهة المنفذة، بينما يأتي ذلك ضمن تلبية أمير منطقة جازان لاحتياجات المواطنين من المياه وإيصالها لهم في كل المحافظات والقرى والهجر، حيث طالب من الوزير إنشاء تلك المحطة.