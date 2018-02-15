الدولار يواصل انخفاضه مقابل العملات الرئيسية

علي القحطاني (صدى):

واصلت العملة الأمريكية انخفاضها وتراجعها، اليوم الخميس، وسط ارتفاع جماعي للعملات الرئيسية، بالرغم من ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال يناير.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أدار العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.38% إلى 88.67، ليسجل الين أعلى مستوى له في 15 شهرًا مقابل الدولار مرتفعًا بنسبة 0.72% إلى 106.24 ين.

وارتفع اليورو أمام الدولار بنسبة 0.45% عند 1.2507 دولار، كما صعد الاسترليني بنسبة 0.36% إلى 1.4050 دولار.

وكان الاحتياطي الفيدرالي عزز توقعاته، أمس الأربعاء، بشأن الفائدة، لافتًا إلى انه قد يرفع الفائدة أربع مرات خلال العام الجاري 2018.