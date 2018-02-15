ميساء الخواجة: ظهور المرأة على المسرح يشكل قفزة ثقافية

عادل الحربي(صدى):

صرَّحت أستاذة الأدب الحديث في جامعة الملك سعود، ميساء الخواجة، بأن ظهور المرأة على المسرح سيدعم مفهوم أن وجود المرأة في الفضاء العام ليس شيئاً خطراً، ولا يخل بالقيم، في إشارة إلى ظهور المرأة بمسرحية ” حياة الإمبراطور “.

وأضافت ” الخواجة “، أنه يمكن أن نقبل بظهور المرأة بشكل طبيعي، في حالة إذا قبلنا المسرح على أنه ذو رسالة، وليس مجرد تهريج ولا هزل ولا رقص ولا غناء إلى آخره، مؤكدة أن ظهور المرأة ظاهرة طبيعية كان لابد من وجودها.

وأكدت ” الخواجة “، أن هذا الأمر شكَّل قفزة في الثقافة، في مدى تقبل المجتمع، لافتة إلى وجود آراءاً إيجابية رحبت به.