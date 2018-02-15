النفط يواصل ارتفاعه بدعم من انخفاض الدولار والتزام المملكة

علي القحطاني (صدى):

واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، مكاسبها بدعم من انخفاض الدولار وتصريحات وزير الطاقة الفالح ونظيره الروسي خلال منتدى الطاقة الدولي الثامن بالرياض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.4% مسجلًا 61.44 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بنسبة 1.1% إلى 65.05 دولار للبرميل.

وكان وزير الطاقة خالد الفالح أمس الأربعاء، أكد دعمه لتخفيضات الانتاج التي تقودها أوبك ومنتجون مستقلون من بينهم روسيا؛ لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق وتعزيز الأسعار، مشيرًا إلى استمرار التزامه بخفض الانتاج طوال 2018.