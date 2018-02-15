أفلام الرسوم المتحركة تتربع على صدارة شباك التذاكر المحلي

نورة الشهري(صدى):

تواصل أفلام الرسوم المتحركة تفوقها في السينما العالمية على الأنواع الأخرى من الأفلام، خاصة مع الازدياد المتتالي والسريع لجمهورها مع طرح أكثر من فيلم كارتون جديد ومميز كل عام.

حيث حقق فيلم المغامرة الكوميدي Peter Rabbit بطولة النجمة مارجوت روبى، إيرادات بلغت 26 مليون دولار ‎ أمريكي في شباك التذاكر المحلى خلال أسبوع عرضه الأول، وذلك بعد عرضه في أكثر من 3.725 دور عرض سينمائي، منذ طرحه يوم الجمعة الموافق 9 فبراير عام 2018.

و الفيلم ينتمي لفئة المغامرة الكوميدي، وهو من إنتاج استوديوهات سوني السينمائية، حيث بلغت تكلفة إنتاجه 50 مليون دولار، وقصة الفيلم تدور في إطار من المغامرة حول أرنب يحاول التسلسل إلى حديقة مُزارع مملوءة بالخضروات، وهى مقتبسة عن الحكاية الكلاسيكية للكاتب الشهير بياتريكس بوتر.

الفيلم من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم، إليزابيث ديبيكى، مارجوت روبى، ديزى ريدلى، روز بيرن، دومنال جليسون، جيمس كوردن، ، وﺗﺄﻟﻴﻒ بياتريكس بوتر اقتباسًا عن قصته، وسيناريو وحوار روب ليبر، ومن ﺇﺧﺮاﺝ ويل جلوك