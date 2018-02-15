الربيعة يلتقي سفير طاجيكستان لدى المملكة

عادل الحربي (صدى):

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة ضراب الدين قاسمي.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية بين المملكة ممثلة بالمركز وطاجيكستان ومستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في طاجيكستان، ومنها مشروع المياه والإصحاح البيئي والتوعية الصحية، ومشروع تعزيز القدرات وبناء المنعة للحد من مخاطر الكوارث، ومشروع تحسين مهارات وقدرات الشباب، ومشروع دعم الخدمات اللوجستية والإسعافية لجمعية الهلال الأحمر الطاجيكي في العاصمة دوشنبه، ومشروع الدعم الاقتصادي والمجتمعي بمحافظة روشتكاله.

كما تمت مناقشة مشروع إنشاء وتأهيل مقر تدريب لجنة الطوارئ والدفاع المدني في دوشنبه، ومشروع المصدات الخرسانية لنهري بيانج وجوبيكجه في محافظة همداني.

وأعرب السفير ضراب الدين قاسمي عن شكره وعرفانه لقيادة المملكة العربية السعودية وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مثنياً على المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمها المركز للمتضررين في طاجيكستان في مختلف المجالات الإغاثية، خصوصًا خلال فترة الزلازل والفيضانات التي اجتاحت أجزاءً من البلاد.