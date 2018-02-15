بالفيديو.. سيدة تدعي سببا غريبا لإجادتها اللكنة البريطانية

واشنطن(صدى):

في حالة غريبة من نوعها ادعت امرأة تعيش في ولاية أريزونا الأمريكية أنها ذهبت للفراش تعاني من صداع شديد، واستيقظت تتحدث اللكنة البريطانية ببراعة.

قالت ميشيل مايرز خلال مقابلة تليفزيونية : إنها تحدثت عدة لهجات أخرى كالأسترالية والأيرلندية لمدة أسبوعين تقريبا ثم اختفت، لكن اللهجة البريطانية استمرت لعامين.

وكشفت أنه تم تشخيص حالتها بمتلازمة اللكنة الأجنبية، وعادة ما تحدث كأثر جانبي لإصابة خطيرة في الدماغ مثل السكتة الدماغية أو إصابة حادة في الدماغ.

وكانت أبرز حالات الإصابة بهذه المتلازمة في أوسلو خلال الحرب العالمية الثانية، حيث أصيبت امرأة بشظايا في الرأس أثناء غارة نازية عام 1941، وتعافت لكنها ظلت تتحدث اللكنة الألمانية بطلاقة وتعرضت لمضايقات من الهولنديين.