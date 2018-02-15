حمود العنزي(صدى):

قالت هيئة المواصفات، اليوم الخميس، أن المواصفات القياسية عامل أساسي لدعم الاقتصاد الوطني والمجتمع، حيث أنها تعتبر من الأدوات الفاعلة في عدة أمور.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن المواصفات القياسية تعمل على تسهيل حركة التبادل التجاري، وتحسين مستوى الجودة للخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى المساهمة في المحافظة على سلامة وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.

وأضافت الهيئة، أن المواصفات القياسية تعمل أيضًا على المساهمة في توطين التقنية والمعرفة، بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاجية في المنشآت الصناعية وتقليل التكاليف.