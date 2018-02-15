احتجاز 3 مبتعثين سعوديين بولاية أمريكية

واشنطن(صدى):

أعلن مسؤولو شرطة مقاطعة كاونتي بولاية كارولينا الأمريكية، عن احتجاز 5 أشخاص منهم ثلاثة مبتعثين سعوديين ” 28 و25 و23 عاماً ” ، يدرسون بجامعة مورهيد.

واحتجزت الشرطة، الخمسة خلال حملة تفتيشية الأسبوع الماضي في منزل أخضعوه للمراقبة منذ أسابيع، وعثر بداخله على عبوات دواء للسعال يحتوي على مادة الكدايين المخدرة، و3 مسدسات، وما يزيد عن 5 آلاف دولار، و1000 قرص من حبوب زاناكس، وما يقارب من 10 أرطال من الماريجوانا الطبية.