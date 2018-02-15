” هيلي ” تحذر من انتهاكات الأسد.. وتؤكد: لا يريد السلام إلا بشروطه

واشنطن(صدى):

حذرت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، من استمرار نظام بشار الأسد في قصف وتجويع المدنيين وإطلاق الغاز عليهم في سوريا، مؤكده أن تحقيق السلام أصبح أمرًا ملحًا.

وأوضحت ” هيلي ” خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا أمس، أن النظام السوري لا يريد السلام إلا وفق شروطه فقط ولا يستمع للآخرين.

وأشارت إلى أن أمريكا تحتفظ لنفسها بحق الرد في الدفاع عن نفسها في سوريا، لافته إلى أنه لا يمكن تعزيز السلام من ناحية ومن ناحية أخرى نتجاهل واقع داعمي الإرهاب في المنطقة كإيران وحزب الله اللذين يسعيان إلى البقاء في سوريا.

ومن جانب آخر قدم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا 3 مطالب رئيسية إلى مجلس الأمن الدولي، والتي شملت على العمل بشكل ملح لضمان التهدئة في سوريا، وتقديم دعم قوي لعملية جنيف السياسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة، بالإضافة إلى المساندة في تنفيذ القرار رقم 2254.