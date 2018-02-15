سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة دار العلوم لتعزيز التعاون بينهما 

عادل الحربي (صدى):

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز بالرياض أمس، مذكرة تفاهم مع جامعة دار العلوم لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات ، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة , ومعالي مدير الجامعة الدكتور خالد الحمودي.

ووقعّ الاتفاقية عن المركز مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، فيما وقعها عن الجامعة وكيل الجامعة الدكتور فهد الزامل.

وشملت مذكرة التفاهم الموقعة اتفاق الجانبين على تعزيز التعاون بينهما في مجالات البحوث العلمية والدراسات والتدريب وبناء القدرات، و في مجال برامج الأعمال التطوعية.

كما اتفقا على تعزيز المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض للجانبين، وتبادل المواد العلمية.

واتفق المركز والجامعة أيضًا على تبادل الخدمات الاستشارية فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية وتبني نشر الأخبار ( المعلومات ) والبرامج لكلا الطرفين، وكذلك تسهيل عملية الربط الإلكترونية إن استدعت الحاجة لذلك.

كما جرى الاتفاق على مشاركة مركز المهارات والمحاكاة الصحي بكلية الطب في جامعة دار العلوم على تدريس وتأهيل المتطوعين العاملين في أعمال الإغاثة على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي.