بالفيديو.. أستاذ جامعي ينظم حركة السيارات في دوار بالدرعية
نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدكتور في جامعة الملك سعود ينظم حركة السير في دوار بالدرعية على طريق الملك سعود.
وأوضح متداولوا المقطع أن الدكتور بادر بالنزول من سيارته لشدة الزحام في هذا الدوار كل صباح، وبدأ في توجيه وتنظيم حركة السيارات.
وحازت البادرة الطيبة من الدكتور على أعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للإدارة العامة للمرور بحل مشكلة الزحام في الدوار وتسيير الحركة فيه.
الدكتور صالح المفدى الآستاذ في جامعة الملك سعود ينظم السير في الصباح الباكر في دوار يزدحم بطلبة المدارس كل صباح.
الموقع: الدرعية طريق الإمام سعود. (عبر @abumoath1) pic.twitter.com/mh5Q3L7u4i
— طرق الرياض (@Ruh_Rd) February 15, 2018
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