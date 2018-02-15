بالفيديو.. أستاذ جامعي ينظم حركة السيارات في دوار بالدرعية

نايف السالم(صدى):

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدكتور في جامعة الملك سعود ينظم حركة السير في دوار بالدرعية على طريق الملك سعود.

وأوضح متداولوا المقطع أن الدكتور بادر بالنزول من سيارته لشدة الزحام في هذا الدوار كل صباح، وبدأ في توجيه وتنظيم حركة السيارات.

وحازت البادرة الطيبة من الدكتور على أعجاب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للإدارة العامة للمرور بحل مشكلة الزحام في الدوار وتسيير الحركة فيه.