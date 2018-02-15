كيال: نحن لا نقبل أي تجاوز على الكيان ورموز الأهلي

ماجد محمد(صدى):

أثارت الشائعات المنتشرة حول وجود فتنة وخلافات بين أعضاء النادي الأهلي، غضب، طارق كيال نائب رئيس الأهلي، والذي أكد على أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة ضد مروجيها.

وأشار ” كيال ” مساء أمس الأربعاء، إلى عدم قبولهم لأي تجاوز على الكيان ورموز النادي، أو على الهيئة العامة للرياضة، مضيفًا: ” بعض الجماهير لا يعلمون الحقيقة ويتفاعلون مع الشائعات بشكل كبير ” .

وقال كيال: ” إن النادي يمر بمرحلة مميزة، ويعيش أفضل حالاته؛ بفضل الدعم والرعاية من معالي رئيس هيئة الرياضة. ”

وكان الأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، عضو شرف النادي الأهلي، أقام مأدبة عشاء للجهازين الإداري والفني واللاعبين، مساء أمس، مؤكدًا أنهم لن يسمحوا لأحد بأن يبث روح التفرقة في النادي وسيؤكدون للجميع أنهم يد واحدة.