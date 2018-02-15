جمرك الوديعة يحبط تهريب أكثر من 51 كيلو جراما من مادة الحشيش

عادل الحربي(صدى):

أحبط رجال جمرك الوديعة على الحدود الجنوبية الغربية من المملكة تهريب (51.714) كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر ، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة عبر المنفذ .

وأوضح مدير عام جمرك الوديعة سامي السليمان،أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لمركبة من نوع خصوصي، عُثر على تلك الكمية مُخبأة بطريقة فنية داخل خزان الوقود .

وأفاد السليمان أنه جرى بعد ضبط المهربات اتخاذ الإجراءات اللازمة , مؤكد يقظة منسوبي الجمارك وذلك بإحكام الرقابة الجمركية على مختلف ما يرد إلى المملكة، لضمان منع دخول مثل هذه الممنوعات وغيرها.