بالفيديو والصور.. لوحات إرشادية على الطرق السريعة برفع السرعة إلى 140كم/س

عادل الحربي (صدى):

التقطت بعض مرتادي الطرق، مقاطع فيديو وصوراً لتركيب الجهات المعنية للوحات إرشادية جديدة، متعلقة برفع السرعة المسموح بها في بعض الطرق.

وأوضحت المقاطع وصالور المتداولة، لوحات إرشادية مثبتة على جانب بعض الطرق السريعة بين المدن الكبرى، برفع السرعة إلى 140 كم/س.

يذكر أن اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، كان قد صرَّح بإمكانية رفع السرعات في بعض الطرق السريعة إلى 140كم: س.