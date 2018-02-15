الأجهزة السرية بالولايات المتحدة تحذر من استعمال الهواتف الذكية الصينية

واشنطن(صدى):

حذرت الأجهزة السرية الثلاثة الكبرى في الولايات المتحدة أمس الأربعاء ، المستهلكين العاديين والمسئولين الرسميين، من شراء هواتف ذكية صينية، خاصةً من علامتي هواوي، وزي تي إي حسب رؤساء مكتب التحقيقات الفدرالي، إف بي أيه، ووكالة المخابرات الأمريكية، سي أي أيه، ووكالة الأمن القومي، إن إس أيه.

حيث أن مكتب التحقيقات الفدرالي، حذر على لسان رئيسه كريس راي، مساء الأربعاء، من قدرة الأجهزة الصينية على اختراق الشبكة الأمريكية للاتصالات.

كما يُمكن لجهات قريبة من الحكومة الصينية أو بعض أجهزتها التسلل إلى الشبكة الأمريكية عبر هذه الهواتف، لسرقة أو تعديل وتغيير معلومات من مختلف المستويات، وصولاً إلى التجسس على نطاق واسع.