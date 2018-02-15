بالفيديو.. 10 مدن في العالم لا ترى الشمس

متابعات(صدى):

تداول روادمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد 10 مدن حول العالم لا ترى الشمس لشهور طويلة أو وأحيانًا أخرى تظل في نهار دائم .

1- جرينلاند

تعتبر جرينلاند من أكبر جزر العالم التي تقع بين منطقتي المحيط الأطلنطي والقطب الشمالي، وتتصف بعدم رؤية الشمس نهائيًا إلا في فترة معينة من العام تحديدًا ما بين أواخر شهر مايو إلى نهاية شهر يونيو فقط، ويطلق على تلك الظاهرة اسم “شمس منتصف الليل” ففي الجزيرة لا تشرق الشمس إلا في هذه الفترة من السنة.

2- أيسلندا

إحدى الجزر التي تقع في أقصى الجهة الشمالية من المحيط الأطلسي تحديدًا على المنطقة الحدودية من الدائرة القطبية الشمالية، وتصل عدد الساعات ليلا في فصل الشتاء إلى نحو العشرين ساعة، بينما تظهر الشمس أربع ساعات فقط، بينما في فصل الصيف تصل عدد ساعات النهار إلى اثنتين وعشرين ساعة.

3- قرية فيجانيلا

إحدى القرى الإيطالية التي تغيب عنها الشمس تمامًا كل عام من الخامس عشر من شهر نوفمبر إلى أوائل شهر فبراير، وكان من أحد أسباب تلك الظاهرة فيها هو موقعها الذي يتواجد أسفل أحد الوديان العميقة، يحيط بها من جميع جوانبها الجبال الشاهقة، وتوصل أهالي القرية إلى حل لتلك المشكلة في عام 2006 من خلال استخدام العديد من المرايات الضخمة التي تعكس أشعة الشمس بشكل مباشر إلى الأسفل.

4- قرية رجوكان

الأمر ذاته يحدث مع قرية ” رجوكان ” النرويجية، المحاطة بتلال ومرتفعات كافية لحجب الشمس عن هذه القرية التي يقطنها 3500 شخص لسبعة أشهر بين سبتمبر ومارس من كل عام، وحذت المدينة حذو سابقتها الإيطالية، فكان سكانها على موعد مع ضوء الشمس في شتاء عام 2013، بفضل مرايا ضخمة مثبتة في التلال المجاورة المطلة عليها.

5- ألاسكا

أطلق عليها سكانها الأصليين “الأرض العظيمة”، وكذلك “بلد التناقضات”، وهي بلد باردة جدًا، حيث سُجلت أدنى درجة حرارة بلغت 61 درجة تحت الصفر، وتشهد هي الأخرى ظاهرة “شمس منتصف النهار”، فتقضي 6 أشهر في النهار فقط، ومثلهم ليلًا فقط.

6- مدينة مورمانيسك

مدينة يبلغ عدد سكانها قرابة 310 آلاف نسمة، تدخل المدينة ضمن ظاهرة طبيعية يُطلق عليها اسم «الليل القطبي»، حيث تتوقف الشمس عن الظهور في سماء المنطقة لقرابة شهر ونصف، بداية من يوم الثاني من ديسمبر إلى الحادي عشر من يناير، وسكان المدينة يمارسون حياتهم الطبيعية في فترة غياب الشمس على الأضواء الصناعية فقط، ومعظم سكانها يعملون في مجال صيد الأسماك وتعليبها ثم تصديرها، إضافة إلى صناعة بناء السفن.

7- بلاد الاسكيمو

تظهر الشمس في هذه المنطقة من العالم لفترات قليلة في فصل الصيف، حيث تشرق الشمس طوال اليوم، بينما مع قدوم فصل الشتاء تأتي فترات طويلة لا تشرق فيها الشمس نهائيًا على مدار اليوم بأكمله، كما تتميز تلك البلاد بالبرودة الشديدة على مدار العام.

8- فنلندا

تقع فنلندا في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا، وتقع منطقة شمس منتصف الليل في شمالها، فيطول النهار في فصل الصيف، وتزداد أيام الشمس المتصلة كلما اقتربنا من القطب الشمالي، لتصل إلى شهرين ونصف تقريبًا، وفي الشتاء توجد فترات مماثلة من الظلام، حيث تغيب الشمس عن الشمال قرابة الشهرين.

9- السويد

مدينة ” أوميو ” في السويد لا ترى الشمس طوال فصل الشتاء، حيث يسودها الظلام الدامس على جميع مناطقها طوال اليوم، وتم مواجهة تلك المشكلة من خلال اتخاذ شركة الطاقة قرارا بتعريض المواطنين إلى بعض من الأشعة الفوق بنفسجية تعويضا لأجسامهم من النقص الذين يعانون منه في ظل غياب أشعة الشمس، حيث تم تشييد ثلاثين محطة لتلك المهمة.

10- لونغيربين

أكبر مستوطنة نرويجية في القطب الشمالي، وتعتبر المدينة أهم بلدة شمالية في العالم، وتم اكتشاف البلدة من الأمريكي جون لونغيير، الذي أسس فيها شركة القطب الشمالي للفحم عام 1906.

فسميت البلدة على اسمه، وهناك يعيش أكثر من 3 آلاف دب قطبي؛ ولا تشرق الشمس فيها لمدة 4 أشهر! فغروب الشمس الأخير في كل عام يكون في 25 أكتوبر، ولا تشرق فوق الأفق لمدة أربعة أشهر لتعود للظهور رسميًا في 8 مارس.