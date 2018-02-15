هال مارك تعلن عن خامس موسم من مسلسلها الدرامي When Calls the Heart

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شبكة ” هال مارك ” التليفزيونية، عن موعد عرض خامس مواسم مسلسلها الدرامي When Calls the Heart بطولة النجمة إيرين كراكو والذي حقق نجاحًا كبيرًا، و المقرر عرضه يوم الاثنين الموافق 19 فبراير 2018.

المسلسل ينتمي لفئة الدراما العائلية، وهو مبنى على رواية تحمل ذات الاسم للكاتبة الكندية جانيت أوك، وهو من إعداد وتأليف مايكل لاندون الإبن، وعرض لأول مرة في 11 يناير عام 2014 على قناة ” هال مارك “.

وتدور قصة المسلسل في إطار درامي خلال أوائل القرن التاسع عشر، حول مدرسة من أسرة عريقة تدعى إليزابيث ثاتشر، والتي ترتحل مبتعدة عن أصول عائلتها الغنية في المدينة إلى الغرب لتعمل كمعلمة في بلدة صغيرة افتراضيـــة تقع على الحدود الكندية يمتهن أهلها التعدين، وهى لا تكتفي بتعليم الأطفال القراءة والكتابة، وهما الأمران اللذان يعتبران من الآمال البعيدة لطلبة هذه المدينة الحدودية، بل تتجاوز مهمتها الأساسية، فتحرص على حلِّ مشاكل الطلبة التي تتعلق بتطوُّرهم التعليمي أو حياتهم الشخصية

المسلسل من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم، إيرين كراكو، دانيل ليسينج، لورى لوجلين، مارتين كيومينز، جاك واجنر، باسكال هوتون، كافان سميث.