الشرطة الأمريكية تعتقل سفاح المدارس بفلوريدا

واشنطن(صدى):

تمكن الشرطة الأمريكية، بولاية ” فلوريدا ” ، من اعتقال مسلح ” 19 عام ” ، والذي قتل 17 شخصًا، في مدرسة ثانوية بالولاية، في حادثة مروعة، تُعَد رقم 18 في حوادث إطلاق النار، داخل مدرسة أمريكية حتى الآن هذا العام، ووقع الحادث قبل قليل، من موعد الانصراف بمدرسة ” مارغوري ستونماندوجلاس ” الثانوية في فلوريدا، على بُعد 72 كيلومترًا شمالي ميامي.

وفي هذا السياق، قال قائد شرطة، مقاطعة ” بروارد ” سكوت إسرائيل، أن المسلح يُدعى نيكولاوس كروز، وكان تلميذًا بالمدرسة؛ لكنه فُصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها، وأشار إلى أن المسلح استسلم للشرطة دون مقاومة؛ فيما يعتقد المحققون، أنه كان مسلحًا ببندقية من طراز ” إيه. آر15 ” ، وكان معه عدة خزائن ذخيرة، وأضاف: ” هذه كارثة، أنا عاجز عن الكلام ” .

وأوضح قائد الشرطة، أن 12 من القتلى سقطوا داخل المدرسة؛ بينما قُتِل اثنان خارجها مباشرة، ولَقِيَ شخص حتفه في الشارع، وتوفي اثنان من الضحايا، متأثران بجروحهما في مستشفى، وأكد أن الضحايا بين تلاميذ وبالغين، ويعد هذا حادث إطلاق الرصاص الثامن عشر، في مدرسة أمريكية حتى الآن هذا العام.

ومن الجدير بالذكر، أن مدرسون وتلاميذ لوسائل إعلام محلية، أن صافرة الإنذار بالحريق، انطلقت وقت بدء إطلاق النار تقريباً؛ مما أحدث حالة من الفوضى، فيما توجه نحو 3300 تلميذ، بالمدرسة إلى الأروقة في البداية، قبل أن يعيدهم المعلمون إلى فصولهم للاحتماء.