السواحة: أولى مراحل خصخصة البريد ستكون في التحول إلى العمل المؤسسي

علي القحطاني(صدى):

قال الدكتور عبدالله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن أولى مراحل الخصخصة في البريد ستكون في التحول إلى العمل المؤسسي الذي يركز على القوائم المالية والإدارة، محددًا العام الجاري، موعدًا لانطلاقة الخصخصة.

ولفت ” السواحة ” إلى أن خصخصة البريد ستمر بثلاث مراحل، عبر التحول من الإعانة إلى العمل المؤسسي الذي يركز على القوائم المالية والإدارة بروح القطاع الخاص، والتحول إلى البريد الجديد المتمثل في التجارة الإلكترونية والطرود، بالإضافة إلى الانتقال إلى الخدمات اللوجستية والخدمات المكملة.

وتابع ” السواحة ” قائلًا: ” تعلمون أن الإيرادات البريدية في انكماش عالميًا، لذا علينا التحول إلى البريد الجديد الذي يركز على التجارة الإلكترونية. ” ، مؤكدًا أن هناك لجانًا شكلت لخصخصة جميع القطاعات، منها قطاع المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات الذي يركز عمله على البريد.

وجدير بالذكر، إنه وضعت المؤسسة العامة للبريد أهدافًا استراتيجية لاستثماراتها، بينها طرح نسبة من أسهم الشركات التابعة لها للاكتتاب العام، وذلك بعد التوجه إلى تحولها من مؤسسة عامة إلى شركة قابضة.